



F-35 показали "исключительную эффективность" в ходе войны в Газе



Модернизация стелс-истребителей F-35 для ВВС Израиля была ускорена после атаки ХАМАС 7 октября, сообщил генерал Майкл Шмидт, глава программы самолетов F-35.



Он не уточнил характер модернизации самолетов, но сообщил Defense News, что новые "возможности" для стелс-истребителей были отправлены в Израиль в течение двух месяцев с начала конфликта. По его словам, программа обеспечивает предоставление "жизненно важных возможностей" самолетам.



После дачи показаний в подкомитете по воздушной тактике Конгресса генерал Шмидт заявил, что эти "усовершенствования" были срочно отправлены в Израиль.



Кроме того, Билл Лаплант, заместитель министра обороны по закупкам, чье ведомство управляет программой, заявил, что он предоставляет "обновленные файлы данных о миссии" в течение одной-полутора недель. Генерал Шмидт подтвердил намерение этих поставок в Израиль.



"Файлы данных миссии" включают в себя подробную информацию в компьютерной памяти самолета, связанную с перечнем угроз, с которыми он может столкнуться во время миссии, а также дополнительную информацию, необходимую для управления боем.



Генерал Шмидт добавил, что самолеты F-35 действовали с "исключительной эффективностью" в текущем конфликте в Газе в рамках усилий по уничтожению ХАМАС, и что ВВС Израиля сообщают о высоком показателе готовности самолетов к выполнению миссий.