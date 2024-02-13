



Чернобыльские волки-мутанты научились выживать после рака



Стаи бродячих серых волков, живущих в Чернобыле, по-видимому, развили мутации, которые увеличивают их шансы выжить после рака, показало новое исследование.



С тех пор как в 1986 году эта территория была покинута после ядерной катастрофы, хищники процветают в зоне отчуждения, а популяция волков, по некоторым данным, в семь раз больше, чем в близлежащих районах Украины.



За одичавшими животными, среди которых есть и потомки домашних собак, брошенных во время эвакуации, ученые наблюдали на протяжении многих лет. Предполагается, что радиация увеличила шансы животных выжить после рака спустя 35 лет после ядерной катастрофы.



Кара Лав, эволюционный биолог из Принстонского университета, изучала волков в течение десяти лет, и ее исследование показало, что теперь у них- измененная иммунная система, удивительно похожая на систему раковых больных, проходящих лучевую терапию.



Лав, которая представила свою работу на встрече биологов в Сиэтле (штат Вашингтон) в прошлом месяце, отметила, что "чернобыльские волки выживают и процветают, несмотря на то, что поколения облучаются и накапливают радиоактивные частицы в своих телах". Во время ядерной аварии произошел выброс радиации, вызывающей рак, но ее исследование показало, что волки "похоже, устойчивы к повышенному риску развития рака".



В 2014 году Лав и ее коллеги отправились в Чернобыльскую зону отчуждения (ЧЗО) и взяли образцы крови, чтобы понять реакцию волков на ядерное облучение. Ее команда использовала специальные GPS-ошейники, чтобы "в режиме реального времени определять, где они находятся и какому воздействию [радиации] подвергаются", - поясняется в ее докладе. Результаты исследования показывают, что серые волки подвергаются воздействию радиации, в шесть раз превышающему установленный законом предел безопасности для среднего человека.



Лав определила "конкретные области генома волков, которые, по-видимому, устойчивы к повышенному риску развития рака". Глобальная пандемия и продолжающаяся война в этом районе не позволили Лав и ее коллегам-исследователям вернуться в ЧЗО.