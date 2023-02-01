



"ChatGPT уничтожит бизнес Google через два года"



Популярность ChatGPT, онлайн-чатбота, созданного OpenAI, заставила многих усомниться в выживании поисковых систем, таких как Google. Пол Бакхейт, создатель Gmail, также высказал свое мнение по этому вопросу и считает, что бизнесу Google осталось максимум два года.



Запущенный в ноябре прошлого года, ChatGPT стал любимым местом задавать вопросы для миллионов пользователей. Вместо того чтобы выдавать ответ на результат поиска, занимающий десятки страниц, ChatGPT отвечает на вопросы в разговорном стиле, облегчая пользователю возможность задать последующие вопросы.



Google may be only a year or two away from total disruption. AI will eliminate the Search Engine Result Page, which is where they make most of their money.



Even if they catch up on AI, they can't fully deploy it without destroying the most valuable part of their business! https://t.co/jtq25LXdkj — Paul Buchheit (@paultoo) December 1, 2022

На фоне этого возникает вероятность того, что Google поставит крест на своем основном продукте - поисковой системе, подобно тому, как несколько лет назад Google закрыл магазин Yellow Pages. Мгновенный успех ChatGPT заставил топ-менеджеров Google затрепетать от страха, и теперь компания сосредоточилась на своих продуктах искусственного интеллекта ( AI).Google построила свой бизнес в основном вокруг своего самого успешного продукта; поисковая система вскоре может столкнуться с кризисом. Как отметил Пол Бакхейт в своем твите, технологии, подобные искусственному интеллекту, могут устранить необходимость в страницах результатов поисковых систем, на которых Google зарабатывает большую часть своих денег.Google взимает плату с рекламодателей за показ их товаров и услуг рядом с результатами поиска, что повышает вероятность того, что поставщик будет замечен. В 2021 году компания получила доход в размере более 250 миллиардов долларов, что является лучшим показателем за всю почти 25-летнюю историю ее существования.Однако с появлением ChatGPT Google может быстро утратить свою актуальность, поскольку пользователи ищут более простые ответы, чем проиндексированные страницы. Даже если бы Google смог почти сразу вывести на рынок продукты AI, разработанные собственными силами, Бакхейт не видит способа сделать это, не разрушив самую ценную часть своего бизнеса.Поскольку ChatGPT добился быстрых успехов в демонстрации своей широкой привлекательности - от написания стихов до кода и даже сдачи экзаменов MBA в Уортонской школе бизнеса, - он получил дополнительную финансовую поддержку от Microsoft, которая стремится внедрить способности чатбота в свою поисковую систему и потеснить Google с первого места.Хотя Microsoft, вероятно, была бы рада видеть Google на нисходящей траектории после многих лет доминирования в поисковой выдаче, сам ChatGPT не считает, что его существование повлияет на поисковый бизнес Google.Однако следует отметить, что ответы ChatGPT также основаны на обучающих данных, и возможно, что инженеры обучили чатбота обрабатывать такие запросы без излишней самовлюбленности и самоуверенности.Преуменьшает ли OpenAI свои возможности выживет ли Google и будет сосуществовать с ChatGPT и другими AI - все это станет ясно только через пару лет.