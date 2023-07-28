



Британский научный спутник "Эол" готовится сгореть в земной атмосфере

Построенный в Великобритании космический аппарат Европейского космического агентства "Эол" завершил свою миссию по составлению карты ветров нашей планеты и готовится сгореть в земной атмосфере.



Спутник, названный в честь мифологического персонажа, полубога Эола, поставленного Зевсом повелевать ветрами, был первым космическим аппаратом, предназначенным для изучения воздушных потоков в атмосфере на любой высоте и в любой точке земного шара.



До "Эола" данные о воздушных потоках собирали самыми разными методами, от анемометров с их вращающимися чашечками, до метеозондов, самолетов и даже спутников, однако все эти замеры были ограничены по высоте и месту, а "Эол" смог первым окинуть своим лазерным взглядом всю поверхность Земли и просветить всю стратосферу.



Однако успешный проект поначалу чуть было не прикрыли: инженерам понадобилось более 10 лет на то, чтобы заставить работать в условиях космического вакуума весьма деликатный прибор — ультрафиолетовый лазер, с помощью которого "Эол" и прощупывал земную стратосферу на высоте от 0 до 30 км.

За это его по аналогии с известным блокбастером даже назвали "невыполнимым спутником".



В итоге в 2018 году спутник успешно запустили, и он 5 лет честно отработал в космосе, однако за время его создания и эксплуатации изменились правила вывода отработавших свой срок космических аппаратов с орбиты, и "Эол" снова чуть было не стал "невыполнимым". По новым правилам отслуживший аппарат должен либо рухнуть на Землю в совершенно безопасном районе, желательно в океане, или полностью сгореть в плотных слоях атмосферы.



Однако "Эол", который весит более полутора тонн, не способен ни на то, ни на другое. Его двигатели слишком слабы, чтобы направить его в нужное место, а размер не позволит ему полностью сгореть при бесконтрольном падении, так что до 20% обломков могут долететь до поверхности.



Поэтому всю эту неделю инженеры в центре управления полетами ЕКА готовили его к "управляемому вхождению в плотные слои атмосферы". С помощью целой серии маневров они снизили орбиту спутника до 120 километров, где сила притяжения должна заставить его начать падение в районе Атлантического океане.



Ученые полагают, что весь спутник в атмосфере не сгорит, однако его самые крупные детали — обломки телескопа и топливных баков — упадут в отдаленной части океана.

На основе информации, получаемой от "Эола" метеорологи могли точнее предсказывать погоду. Наибольшего успеха при этом удавалось достигать при среднесрочном прогнозе погоды на несколько дней вперед.Самую ощутимую пользу "Эол" принес во время пандемии коронавируса, восполнив данные о ветрах, которые перестали поступать с пассажирских самолетов, поскольку все полеты были прекращены.На смену первому спутнику уже готовятся два новых аппарата под кодовым названием "Эол-2". Бюджет на их строительство в размере 413 млн евро уже выделен ЕКА, а возглавит проект, скорее всего, все тоже британское отделение концерна Airbus. Если все пойдет по плану, то первый из двух новых "Эолов" будет готов к запуску уже к концу нынешнего десятилетия.