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Британия, Япония и Италия разработают истребитель нового поколения
09.12.2022 08:52 Алина Груднева

Британия, Япония и Италия разработают истребитель нового поколения

Япония, Великобритания и Италия создадут к 2035 году истребитель нового поколения.

 
По данным министерства обороны Японии, британская BAE Systems, японская Mitsubishi Heavy Industries и итальянская Leonardo возглавят разработку.
 
Истребитель будет обладать передовыми цифровыми возможностями в области искусственного интеллекта и кибервойны.
 
Также к проекту присоединятся европейский производитель ракет MBDA. Mitsubishi Electric, Rolls-Royce, IHI и Avio Aero будут работать над двигателем.
 
Трем странам еще предстоит проработать детали того, как будет развиваться проект, включая распределение работ и место, где будет происходить разработка.

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