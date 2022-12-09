



Британия, Япония и Италия разработают истребитель нового поколения

Япония, Великобритания и Италия создадут к 2035 году истребитель нового поколения.

По данным министерства обороны Японии, британская BAE Systems, японская Mitsubishi Heavy Industries и итальянская Leonardo возглавят разработку.

Истребитель будет обладать передовыми цифровыми возможностями в области искусственного интеллекта и кибервойны.

Также к проекту присоединятся европейский производитель ракет MBDA. Mitsubishi Electric, Rolls-Royce, IHI и Avio Aero будут работать над двигателем.

Трем странам еще предстоит проработать детали того, как будет развиваться проект, включая распределение работ и место, где будет происходить разработка.