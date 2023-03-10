



Близорукость в молодости может привести к потере зрения - израильские ученые

Было проведено ряд исследований о том, почему растущее число ультраортодоксальных мальчиков и подростков страдают близорукостью и почти всем им с раннего возраста приходится носить корректирующие очки.



Новое исследование, проведенное на кафедре оптометрии в колледже Хадасса в Иерусалиме, показало, что отсутствие дневного света после долгих часов учебы вызывает близорукость.



Результаты были опубликован в престижном журнале Scientific Reports.



В исследовании используется уникальная ситуация в Израиле, где еврейские мальчики учатся в трех разных системах: харедим, государственных национально-религиозных и государственных светских школах, каждая из которых имеет разные образовательные требования.



Всего было набрано 57 харедим, 67 национально-религиозных и 44 светских мальчика в возрасте от 6 до 10 лет, которые прошли всестороннюю проверку зрения. Они носили специальные часы, которые объективно измеряли воздействие дневного света и физическую активность. Анкеты были розданы родителям учеников, чтобы помочь проанализировать семейную историю, в частности относительно чтения и письма, и использования экранов.



Образование мальчиков-харедим включает в себя интенсивную, постоянную деятельность, связанную с работой, и долгие школьные дни, начиная с трехлетнего возраста. С другой стороны, как мальчики, так и девочки в национально-религиозной и светской системах, а также девочки-харедим начинают формальное образование в возрасте шести лет.



По словам Гордона Шаага, который возглавляет отделение оптометрических наук в колледже, “это важное, целенаправленное исследование, и если мы поймем, что вызывает миопию у многих представителей харедимского населения, можно будет принять меры для предотвращения ее развития, например, побуждая детей выходить на улицу во время перемен в школе”.



“Во время исследования я слышал, как многие харедим говорили: “Ну и что, если у ребенка близорукость; ему понадобятся только очки. К сожалению, это не так. Существует прямая связь между близорукостью и потерей зрения в пожилом возрасте. Взрослые с близорукостью также подвержены повышенному риску глаукомы, катаракты и отслойки сетчатки. Чем больше ребенок страдает близорукостью в раннем возрасте, тем больше у него шансов развить эти заболевания в более старшем”, - говорит автор исследования.



Ожидается, что к 2050 году близорукость будет наблюдаться у половины населения мира.



Гипотеза нового исследования заключалась в том, что мальчики-харедим будут меньше подвергаться воздействию дневного света и будут вынуждены проводить больше времени, рассматривая предметы поблизости (например, чтение и письмо).



Распространенность близорукости варьировалась в зависимости от группы (среди харедимского сектора — 46%, национально-религиозного — 25% и светского — 20%). Величина рефракции (количество очковых линз) была более отрицательной (больше близорукости) в группе мальчиков-харедим.



При сравнении детей с близорукостью и детей без миопии было установлено, что большее количество часов в школе и на тесном рабочем месте увеличивает шансы на близорукость. Учебная программа школы харедим состоит в основном из религиоведения. Возможно, согласно текущему исследованию, что длинный школьный день, который включает в себя много чтения, способствует близорукости.



Исследовательская группа предложила ряд вмешательств для предотвращения возникновения и прогрессирования заболевания у харедим, которые могли бы сократить количество школьных часов.



