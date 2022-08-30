



Биньямин: Иорданский форпост скрывал под собой 4000-летнее еврейское поселение

После месяца раскопок в Тель-Тимне, инициированными Советом Биньямин и университетом Бар-Илан, недалеко от поселения Неве-Цоф было обнаружено множество археологических находок древнего города, служившего региональным центром в конце периода Второго Храма. Раскопки в Тель-Тимне являются одними из первых в Иудее и Самарии с 1980-х годов.



Результаты исследований, проведенных в течение последнего месяца раскопок, а также упоминания о нем в исторических источниках свидетельствуют о центральном поселении, существовавшем в эпоху ранней бронзы и до начала османского периода. Поселение носило региональное, административное и военное значение. Это место отождествляется с городом Иегошуа бен Нуна Тимнат-Серах/Херес, укрепленным городом в эллинистический период и региональным центром в римский период.



В ходе раскопок, проводившихся в августе месяце, была обнаружена большая общественная микве, целая глиняная посуда, монеты и кости. Также была найдена редкая монета времен Великого восстания, на которой было написано «Год второй свободе Сиона».



Несмотря на свои размеры и важность, раскопки на этом месте не проводились до прошлого месяца, а информация о нем получена из археологических и литературных источников. Перед Шестидневной войной это место стало складом иорданских боеприпасов, и по сей день здесь находятся ходы сообщения, которые использовались иорданской армией. Курган занимает площадь около 50 дунамов и делится на две основные части: вершину кургана и его южный и западный склоны. Результаты обследований позволяют предположить, что вершина кургана была заселена с бронзового века до римского периода, а склоны были заселены с эллинистического/римского периода до позднего арабского периода.



К югу от кургана простирается большой некрополь с двумя гробницами с украшенными фасадами (наблюдались до начала 20 века), которые относятся к концу периода Второго Храма. У подножия могил, в центре седловины к югу от кургана, была обнаружена большая микве для очищения периода Второго Храма, которую использовали жители этого места и, возможно, даже паломники, проходившие через это место.



Раскопки проводились от имени Департамента изучения и археологии Земли Израиля университета Бар-Илан под руководством доктора Двира Равива, который сказал, что «изучение результатов раскопок прольет свет на историю этого региона, быт и культуру его обитателей в самые разные периоды и особенно в ранней римский период, когда он располагался в Тель-Тимне, одной из столиц региона Иудеи».



Глава Регионального совета Биньямин Исраэль Ганц: «Здесь, в центре округа Биньямин, в центре страны, был обнаружен древний еврейский город, значимый населенный пункт по дороге в Иерусалим. Прикасаться к древней глиняной посуде и другим находкам - это как прикасаться к нашим истокам и корням, это очень трогательно. Здесь нам выпала честь продолжать наследие наших предков. Эти открытия — ответ всем, кто сомневается в справедливости нашего пути и в нашем присутствии здесь и во всем Израиле».



На фотографиях: Находки, обнаруженные при раскопках (Фото: Шахар Коэн) и территория, обнаруженная в Тель-Тимне после завершения раскопок (Фото: пресс-служба Совета Биньямин)









