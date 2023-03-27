



Билл Гейтс предупреждает: искусственный интеллект может атаковать людей

Билл Гейтс, миллиардер, бизнесмен и филантроп , выразил обеспокоенность тем, что искусственный интеллект (ИИ) может захватить мир. Об этом он написал недавнем посте в своем блоге GatesNotes.



Гейтс обратил внимание на взаимодействие с ИИ в сентябре. Он написал, что, к его удивлению, ИИ получил наивысший балл на экзамене AP Bio.



ИИ спросили: “Что вы скажете отцу с больным ребенком?” Затем он предоставил ответ, который, по словам Гейтса, был лучше, чем любой из присутствующих в зале. Миллиардер не включил ответ в свой блог.



Это взаимодействие, по словам Гейтса, вызвало глубокие размышления о том, как ИИ повлияет на промышленность в течение следующих 10 лет.



Будучи филантропом, Гейтс решил сосредоточиться на том, как можно использовать технологию искусственного интеллекта для уменьшения неравенства.



“Факты показывают, что наличие базовых математических навыков способствует успеху учащихся, какую бы профессию они ни выбрали. Но успеваемость по математике снижается по всей стране, особенно среди чернокожих, латиноамериканцев и учащихся из малообеспеченных семей. ИИ может помочь переломить эту тенденцию”, — написал Гейтс.



“ИИ улучшит вашу работу, например, помогая писать электронные письма и управлять почтовым ящиком”, — пообещал он.



Он заявил, что ИИ повысит эффективность повседневных работников, и предположил, что ИИ выгодно рассматривать как “цифрового личного помощника”. Он признал, что население необходимо будет переподготовить, поскольку ИИ берет на себя новые роли, и что правительства должны будут нести ответственность за надзор за этим.



В частности, Гейтс предсказал, что ИИ окажет сильное влияние на снижение нагрузки на работников по уходу. Если бы ИИ мог выполнять такие задачи, как “подача страховых требований, работа с документами и составление заметок о посещении врача”, то больше времени можно было бы выделить на уход за пациентами.



В дополнение к этому Гейтс отметил, что ИИ может оказать огромное влияние на более бедные страны, где доступ к медицинским учреждениям ограничен.



“ИИ даже дадут пациентам возможность проводить базовую сортировку, получать советы о том, как справляться с проблемами со здоровьем, и решать, нужно ли им обращаться за лечением”, - считает Гейтс.



По его словам, ИИ может даже внести значительный вклад в медицинские инновации.



Он объяснил, что “количество данных в биологии очень велико, и людям трудно отслеживать все способы работы сложных биологических систем. Уже есть программное обеспечение, которое может просматривать эти данные, делать выводы, искать мишени для патогенов и соответствующим образом разрабатывать лекарства”.



Он предсказал, что ИИ в конечном итоге сможет предсказывать побочные эффекты и правильные дозировки для отдельных пациентов.



В области сельского хозяйства Гейтс настаивал на том, что “ИИ может помочь в разработке лучших семян с учетом местных условий, посоветовать фермерам лучшие семена для посадки в зависимости от почвы и погоды в их районе, а также помочь разработать лекарства и вакцины для домашнего скота”.



Несмотря на всю потенциальную пользу, которую может принести ИИ, Гейтс предупредил, что он может иметь негативные последствия для общества.



“Правительства и благотворительность должны будут сыграть важную роль в обеспечении того, чтобы они сокращали неравенство, а не способствовали ему. Это приоритет моей собственной работы, связанной с ИИ”, — написал он.



Гейтс признал, что ИИ, вероятно, будет “настолько разрушительным, [что] обязательно вызовет у людей беспокойство”, потому что он “поднимает сложные вопросы о рабочей силе, правовой системе , конфиденциальности, предвзятости и многом другом”.



ИИ также не является безупречной системой, пояснил он, потому что “ИИ также допускают фактические ошибки и испытывают галлюцинации”.



Гейтс подчеркнул, что существует “угроза, исходящая от людей, вооруженных ИИ”, и вероятность того, что ИИ “решит, что люди представляют угрозу, что его интересы отличаются от наших, или просто перестанет заботиться о нас”.



