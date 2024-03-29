



Бабушка-трансгендер смогла кормить внука грудью с помощью препарата

Экспериментальные гормональные препараты позволили бабушке-трансгендеру, матери пятерых детей, вскармливать грудью своего внука.



По данным газеты Daily Mail, в этом ей помогли исследователи из университета Дьюка.



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50-летняя женщина смогла производить благодаря препарату до 30 мл молока за раз после четырехнедельного курса гормонального лечения. Это позволило ей кормить грудью своего четырехмесячного внука без каких-либо побочных эффектов.



Ученые со всего мира уже помогли вызвать лактацию для вскармливания четырем другим женщинам-трансгендерам. Однако поскольку препараты в четырех предыдущих исследованиях не были одобрены в США, исследователям из университета Дьюка пришлось воспользоваться другими средствами.



В итоге, бабушка была тронута до слез тем, что смогла помочь своей дочери покормить новорожденного.



"Пациентка со слезами на глазах сообщила, что для нее это был значительный и эмоциональный опыт, который сильно отличался от кормления смесью других ее детей. Она заявляет, что у нее особая связь с этим ребенком и сожалеет, что не узнала об этой возможности раньше", - сообщили исследователи.

