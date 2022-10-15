



Авианосцы КНР смогут использовать гиперзвуковое оружие

Китайские авианосцы смогут использовать гиперзвуковое оружие, благодаря достижениям в области логистических технологий, которые упрощают и ускоряют ремонт и техническое обслуживание оружия.

Об этом сообщают исследователи Народно-освободительной армии в статье в журнале Aero Weaponry.

Китайские гиперзвуковые ракеты воздушного базирования имеют сходство с российской ракетой "Кинжал", способной развивать скорость в 10 раз быстрее звука на дальности 1000 км.

Военные в КНР считают, что гиперзвуковое оружие изменит характер поля боя. В расширение своих возможностей они вкладывают значительные средства.

"В августе Китай испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие, которая облетела земной шар, а затем устремилась к своей цели, продемонстрировав передовые космические возможности, которые застали врасплох американскую разведку", — пишет Financial Times.

Китай работал над этими ракетами на протяжении десятилетий. Народно-освободительная армия КНР разрабатывает ряд технологий для противодействия системам противоракетной обороны США и других стран.