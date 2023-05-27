



Археологи обнаружили в Англии скульптуры римской эпохи

Во время археологических раскопок в Карлайле, Англия, в среду были обнаружены редкие статуи, изображающие головы римских богов, сообщает jpost.



Группа археологов-добровольцев обнаружила две скульптуры из песчаника, датируемые 200 годом нашей эры, в римской бане в крикетном клубе. Головы когда-то составляли часть полных статуй высотой от 12 до 15 футов и были найдены в Крикетном клубе Карлайла в Карлайле, Англия.



Археологи, причастные к открытию, отметили важность открытия, назвав его бесценной находкой.



Каждая из каменных скульптур в три раза больше человеческой головы.



На этом месте с 2021 года было обнаружено более 1000 обнаруженных артефактов. Среди этих артефактов - керамика, монеты, полудрагоценные камни и оружие. Многие из них были описаны как важные на глобальном уровне. В январе на стоянке было найдено более 30 полудрагоценных камней .



Фрэнк Джиекко, ведущий археолог проекта, сказал британским СМИ, что "если вы археолог, вы не найдете много подобных вещей в своей карьере. За 30 лет работы археологом я никогда раньше не находил ничего подобного".



Он отметил, что это открытие также может творить чудеса с точки зрения ценности того места, где оно было найдено, отметив, что статус здания мгновенно повысился. Джиекко также отметил, что, хотя фигуры этого типа не были редкостью для бань, они не были такими большими.



"Вероятно, можно по пальцам одной руки пересчитать примеры такого рода в Британии", — сказал он.