



Археологи обнаружили потайной коридор в пирамиде Хеопса

Египетские чиновники, занимающиеся вопросами древностей, объявили в четверг об обнаружении скрытого девятиметрового коридора за главным входом в Великую пирамиду Гизы (пирамиду Хеопса). Сообщается, что за этим открытием могут последовать дальнейшие находки.



Коридор был найден в рамках проекта “Сканирование пирамид” в 2015 году с использованием современных технологий, включая сканирование и эндоскопы, что позволило заглянуть внутрь пирамиды, последнего из семи чудес свет, который все еще существует.



Незавершенный коридор, вероятно, был построен, чтобы уменьшить вес пирамиды либо на главном входе, расположенном на семь метров ниже, либо на другое еще не обнаруженное пространство, сказал Мостафа Вазири, глава Высшего совета Египта по древностям.



"Мы собираемся продолжить наше сканирование, чтобы посмотреть, что мы можем сделать... чтобы выяснить, что мы можем обнаружить под ней, или просто в конце этого коридора", - сказал он журналистам после пресс-конференции перед пирамидой.



Считается, что пять комнат над погребальной камерой царя в другой части пирамиды были построены для перераспределения веса массивной конструкции. Возможно, у фараона было более одной погребальной камеры, добавил Вазири.



Ученые подтвердили наличие коридора с помощью радара и ультразвука, а затем получили его изображения, введя эндоскоп толщиной 6 мм через крошечный шов в камнях пирамиды.



В 2017 году исследователи “Сканирование пирамид” объявили об обнаружении пустоты длиной не менее 30 метров внутри Великой пирамиды, первой крупной внутренней структуры, обнаруженной с 19 века.







