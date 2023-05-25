



Apple в новой iOS планирует превратить заблокированные iPhone в умные дисплеи

Apple планирует создать новый интерфейс для iPhone, который показывает такую информацию, как встречи в календаре, погода и уведомления в стиле дисплея умного дома. Этот сервис является частью новых функций, которые появятся в обновлении программного обеспечения iOS 17.



Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



По словам людей, знакомых с проектом, изображение будет отображаться, когда iPhone заблокирован и размещен горизонтально, работая так же, как специальные дисплеи от Google Alphabet и Amazon.com.



Идея состоит в том, чтобы сделать iPhone более полезным, когда он, например, лежит на столе или тумбочке.



Этот шаг является частью более широкого толчка для встраивания живой информации в более частей программного обеспечения компании. Новый подход также включает в себя интерфейс для Apple Watch.



Новый вид является одним из нескольких изменений, запланированных для iOS 17 под кодовым названием Dawn, которое будет выпущено для потребителей позже в 2023 году.



Apple планирует представить ПО вместе с гарнитурой смешанной реальности на Всемирной конференции разработчиков 5 июня.



Агентство отмечает, что новый интерфейс iPhone будет похож на появившийся в операционной системе Android в более базовой форме в 2019 году. Amazon тоже давно предлагает такую опцию на своих планшетах, позволяя им переходить в режим, напоминающий интерфейс ее Echo.



Apple будет использовать темный фон с ярким текстом для облегчения чтения. Он будет базироваться на запуске компанией виджетов на экране блокировки в рамках iOS 16, позволяющих пользователям просматривать небольшие фрагменты информации — например, данные бирж, новости и температуру — во время на экране по вертикали.



Также Apple работает над новым горизонтальным интерфейсом для iPad, но вносить серьезные изменения в устройство было медленнее. Новый экран блокировки iPhone с iOS 16 еще не доступен на iPad, а виджеты главного экрана, запущенные в iOS 14, не появились на планшете к iPadOS 15.



В рамках iOS 17 Apple также планирует значительные изменения в приложении Wallet для iPhone и улучшит его службы определения местоположения. Появится новое приложение для ведения журнала, созданное для создания заметок и усиления социального элемента на устройстве.



В программе "Здоровье" появятся новые функции для регистрации настроения и борьбы со слабым зрением.

