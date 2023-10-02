



Apple решил проблему перегревающегося iPhone 15

В начале этой недели многие владельцы новых iPhone 15 заявили, что их устройства стали слишком горячими... в прямом смысле этого слова. Некоторые пользователи сообщали, что их iPhone 15 становился настолько горячим, что они не могли удержать его в руках, чтобы позвонить.



В субботу производитель iPhone впервые дал понять, что ему известно о проблеме устройства.



"Мы обнаружили ошибку в iOS 17, которая влияет на работу некоторых устройств и будет устранена в обновлении программного обеспечения", - говорится в заявлении Apple. "Еще одна проблема связана с недавними обновлениями приложений сторонних разработчиков, которые приводят к перегрузке системы. Мы работаем с разработчиками этих приложений над исправлениями ".



Среди сторонних приложений, вызывающих перегрев iPhone 15, о которых конкретно упомянула компания Apple, - Instagram, Uber и игра Asphalt 9 для iOS. По данным Forbes, компания Meta уже устранила некоторые проблемы с перегревом в последнем обновлении Instagram, которое было выпущено 27 сентября.



Apple также рекомендует пользователям обращать внимание на адаптеры питания USB-C, которые они используют для зарядки устройства. Поскольку новый iPhone 15 является первым устройством с интерфейсом USB-C, некоторые пользователи могут использовать зарядные устройства USB-C, предназначенные для других устройств. По данным компании, зарядные устройства мощностью более 20 Вт могут привести к временному нагреву iPhone во время зарядки.