



Apple обновила iOS 17: Что получат пользователи на разных гаджетах

WWDC 2023 в самом разгаре, и Apple щедро снабдила “плюшками” операционные системы своих гаджетов, анонсы оказались полны неожиданных сюрпризов.

iPadOS 17

Релиз операционной системы для планшетов станет доступным всем только в сентябре. Сразу оговоримся: все, что было представлено для iOS 17 доступно и на iPadOS 17.

Виджеты домашнего экрана. Они стали интерактивными: можно выполнять действия без открытия программы. Включить свет, включить песню или обозначить напоминание как исполненное сейчас прямо из виджета – одним прикосновением.

Экран блокировки. Все функции кастомизации экрана блокировки с iOS 17 теперь доступны и на iPadOS 17. Виджеты органично сочетаются с обоями с адаптивным оттенком для оптимизации разборчивости.

Эфир активности. Активные виджеты позволяют отслеживать доставку еды, результаты спортивного матча. Доступно отслеживание нескольких виджетов.

Приложение "Здоровье". Данные о здоровье синхронизируются с iPhone и Apple Watch. Программа полнофункциональна и позволяет делать все, что можно в iOS.

Нативная работа по PDF. Теперь просмотр, редактирование и подпись документов PDF работают без сторонних программ. В системе используется машинное обучение для идентификации полей в PDF-файле, чтобы пользователи могли быстро добавлять сведения, такие как имена, адреса и сообщения электронной почты из Контактов.

Заметки. Теперь пользователи могут просматривать и замечать PDF-файлы и отсканированные документы прямо в своей заметке, а благодаря интерактивной совместной работе обновления появляются в режиме реального времени, когда пользователи делятся заметкой с другими.

Stage Manager добавляет еще большую гибкость положения и размера окон, предоставляя пользователям больший контроль над своим рабочим пространством, а также поддерживает встроенные камеры на внешнем дисплее.

Теперь Siri можно активировать, просто сказав "Siri". После активации пользователи могут выполнять несколько команд без повторной активации.

В FaceTime пользователи могут оставлять аудио- или видео, когда кто-то не отвечает на звонок. Вызовы FaceTime также становятся более выразительными благодаря реакциям, таким как сердца, воздушные шары, фейерверки, лазерные лучи, дождь и многое другое. Новые эффекты можно активировать с помощью простых жестов, и другие приложения для видеовызовов также могут использовать их.

tvOS 17

У tvOS 17 появился новый интерфейс, ставший более понятным и лаконичным. В числе прочих новшеств Apple отметила функцию отслеживания уровня заряда АКБ подключенных наушников и приложение Home, через которое можно управлять функциями умного дома. Также у ОС появилась возможность поиска пульта Siri Remote. В другие изменения вошли новые заставки в виде сохраненных “воспоминаний”» на основе личных фотографий или снимков, сделанных профессиональными фотографами. К тому же, tvOS 17 научилась отделять фоновый шум от речи в фильмах или музыке, получила более продвинутую программу Apple Fitness+, а также поддержку Dolby 8.1 и посторонних VPN-сервисов.



Одной из главных функций tvOS 17 стало появление сервиса FaceTime на приставках Apple TV 4K. Теперь совершать видеозвонки можно даже на телевизоре – правда, только при наличии iPhone. Телевизионная версия FaceTime поддерживает отслеживание человека в кадре, визуальные реакции по распознаванию жестов ладоней и совместный просмотр фильмов. Начать звонок можно как с iPhone (его камера используется в любом из вариантов), так и с ТВ-приставки.

iOS 17

Смартфоны Apple получат функцию, расширяющую арсенал инструментов Универсального доступа “Личный голос, которая позволит вашему iPhone озвучивать текст, напечатанный вами, вашим собственным голосом. Это настоящее технологическое чудо, требующее от вас создать запись голоса продолжительностью не менее 15 минут. В течение этого процесса вам нужно произнести специальный набор отображаемых на экране фраз, которые затем будут использованы для воспроизведения вашего голоса.



Эта функция чрезвычайно ценна для тех, кто предполагает, что в будущем может потерять способность говорить. "Личный голос" дает им возможность сохранить свой голос, создавая персональный голосовой профиль. Этот голосовой профиль может использоваться во время вызовов FaceTime, обычных телефонных разговоров или в посторонних приложениях для общения. Таким образом, вы сможете услышать свой голос в разговорах, вне зависимости от того, какое приложение вы используете для общения.



Эта функция представляет собой огромный шаг вперед в улучшении возможностей для лиц с ограниченными возможностями. Это еще раз подтверждает обязательство Apple создавать продукты, доступные для всех, независимо от их физических ограничений.



Стабильные версии ОС начнут прилетать на устройства пользователей осенью этого года.