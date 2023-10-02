



Аппарат NASA зафиксировал пылевой смерч в одном из кратеров Марса

В ходе георазведки в кратере Jezero марсоход NASA Perseverance обнаружил пылевой хвост смерча.



Пылевые смерчи на Марсе гораздо более слабые и, как правило, меньшие по размеру, чем земные торнадо, являются одним из механизмов, которые перемещают и перераспределяют пыль на Марсе. Ученые изучают их, чтобы лучше понять марсианскую атмосферу.



Камера марсохода Perseverance не дает возможности увидеть высоту смерча, но дает понятие того, насколько он широк. А высоту можно приблизительно понять, глядя на тень, которую дает столб пыли. Большинство таких смерчей представляют собой вертикальные столбы высотой приблизительно 2 км.



До сих пор невозможно предсказать, где появится следующий столб пыли. Условия возникновения смерчей на Земле и на Марсе разные. Земное явление обусловлено смешением потоков холодного и теплого воздуха. На Марсе природа возникновения совсем иная.



Стоит отметить, что цель марсохода Perseverance является астробиология, которая включает в себя поиск древней “микробной жизни”. Миссия должна оценить геологию планеты и ее климат в прошлом, и станет первой по сбору и хранению марсианских камней и реголита (обломков камня и пыли).