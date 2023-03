Amazon внедрила технологию бесконтактной оплаты в 200 заведений компании

Технология Amazon com Inc сканирования ладони или бесконтактный кассовый аппарат используется в более чем 200 заведениях компании и за ее пределами, сообщил вице-президент компании.



Гигант электронной коммерции и облачных вычислений расширяет внедрение своей бесконтактной технологии среди существующих клиентов, сказал в интервью вице-президент Дилип Кумар.



Amazon отказалась предоставить данные о росте, но в июне 2022 года компания заявила, что более 69 магазинов в США и Великобритании оснащены такой технологией.



Компания также заключает новые сделки. В среду американская сеть кафе Panera Bread представила устройства Amazon One, которые позволяют клиентам сканировать ладонь для проведения оплаты, в двух точках в большом Сент-Луисе. Кумар сказал, что в ближайшие месяцы эта система будет внедрена еще в 10-20 кафе Panera.



По словам представителей компаний, сканирование ладони также позволит Panera получить информацию о счетах программы вознаграждений посетителей ресторанов и истории заказов.



Расширение бизнеса отражает спрос на бесконтактную технологию Amazon, несмотря на макроэкономические факторы. Более 50 терминалов были установлены в независимых розничных магазинах, на стадионах и в университетах, а остальные - в магазинах Whole Foods и других магазинах Amazon.