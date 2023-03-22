



Acer выпустила электровелосипед с ИИ: 5 крутых вещей, которые он может делать

Компания Acer известна выпуском одних из лучших ноутбуков, в том числе умопомрачительного Swift 5 , который бросает вызов фавориту M2 MacBook Air. Теперь производитель расширяет сферу своей деятельности, начав выпускать электровелосипеды.



Новый электровелосипедом Acer на базе искусственного интеллекта обещает горожанам более удобные, усовершенствованные и высокотехнологичные поездки на работу, когда они перемещаются из точки А в точку Б.



Вот 5 интересных функций, которые позволят ebii завоевать популярность пользователей:



1. ebii может регулировать мощность двигателя в зависимости от силы с которой пользователь крутит педали и текущих дорожных условий. Чтобы облегчить эту функцию, ebii использует ИИ под названием "ebiiAsist", который может изучить ваш стиль вождения, чтобы предоставить вам персонализированный опыт.



2. ebii может работать в паре с ebiiGO. Это приложение-навигатор может предоставить вам информацию о рекомендуемых маршрутах, времени автономной работы, скорости движения и многом другом.



3. ebii быстро заряжается. Всего за 2,5 часа этот электровелосипед с искусственным интеллектом заряжается до 100%. Также стоит отметить, что съемный аккумулятор ebii можно использовать как портативное зарядное устройство, так что вы можете использовать его для питания любого ноутбука или телефона, который у вас есть.



4. Никогда не теряйте свой ebii. GPS-позиционирование держит вас в курсе, где в настоящее время находится ваш ebii.



5. У ebii есть автоблокировка. Благодаря беспроводному соединению Bluetooth он может автоматически заблокировать его, когда вы покидаете его. Он также может разблокировать его, когда вы находитесь рядом.



Обеспечивая безопасность и защиту имущества, ebii немедленно отправит вам предупреждение, если кто-то попытается украсть ваш электровелосипед. Он также способен обнаруживать других участников движения, предупреждая вас о приближающихся автомобилях (или других объектах), за которыми вам следует следить, чтобы избежать столкновений.



Acer утверждает, что максимальная скорость ebii составляет 16 миль в час, а без подзарядки он может проехать до 68 миль. Производитель ноутбуков не стал вдаваться в подробности ни о дате запуска серийного производства ebii, ни о ценах.