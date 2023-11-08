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В Meta оправдались из-за блокировки аккаунта Соломона
08.11.2023 18:31 Алина Груднева

В Meta оправдались из-за блокировки аккаунта Соломона

Сотрудникам Meta пришлось оправдываться из-за блокировки аккаунта вингера "Тоттенхэм Хотспур" и национальной сборной Израиля, бывшего игрока донецкого "Шахтера" Манора Соломона в Instagram.

Заявление в компании сделали на фоне разгоревшегося по этому поводу скандала.

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"Аккаунт Манора Соломона был заблокирован по ошибке. Он был быстро восстановлен", -сказали в Meta.

В компании пояснили, что блокировка аккаунта футболиста никак не связана с контентом в поддержку Израиля.

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