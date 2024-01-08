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Ушла легенда: скончался выдающийся футболист Франц Беккенбауэр
08.01.2024 18:49 Алина Груднева

Ушла легенда: скончался выдающийся футболист Франц Беккенбауэр

На 79-м году жизни скончался легендарный немецкий футболист всех времен Франц Беккенбауэр.

С прошлого лета у него наблюдались серьезные проблемы со здоровьем.

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Беккенбауэр был дажды признан футболистом года в Европе. Он играл на трех чемпионатах мира, а за сборную Германии выходил на поле 103 раза. Он был капитаном, когда его сборная выиграла ЧМ по футболу в 1974 году. 

Легенду также часто упоминают как футболиста, который придумал амплуа свободного защитника. Беккенбауэр считался одним из лучших защитников прошлого века.

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