



Умер легендарный футболист Пеле

Пеле, бразильский король футбола, выигравший рекордные три чемпионата мира и ставший одним из самых влиятельных спортивных деятелей, скончался. Ему было 82 года.



О кончине легенды футбола сообщает Associated Press. Его агент Джо Фрага подтвердил его смерть.



Король "красивой игры" лечился от рака толстой кишки с 2021 года. Последний месяц он находился в больнице с множественными недугами.



Пеле - единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах). Вместе с аргентинцем Диего Марадоной, Пеле был признан ФИФА лучшим футболистом XX века. Также король футбола был лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии: он забил 77 голов в 92 матчах.



Один из самых красивых голов, которые забил Пеле, был на финале чемпионата мира 1958 года в Стокгольме. Тогда Бразилия стала чемпионом, а молодому футболисту Пеле было всего лишь 17 лет.



