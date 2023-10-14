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Теннисный турнир Tel Aviv Open отменен из-за войны с ХАМАСом
14.10.2023 17:43 Наталья Богинская

Теннисный турнир Tel Aviv Open отменен из-за войны с ХАМАСом

Теннисный турнир Tel Aviv Open, запланированный на следующий месяц, был отменен из-за войны между Израилем и ХАМАС.

Решение было принято после консультации с экспертами по безопасности и с учетом безопасности игроков и болельщиков.

“Насилие и террористические акты, наблюдаемые в Израиле, находятся за пределами понимания”, – заявил председатель ATP Андреа Гауденци. “Мы решительно осуждаем любую форму терроризма и скорбим о гибели невинных людей в результате этого конфликта. Мы надеемся и молимся за мир в регионе”.

Мероприятие было запланировано на начало ноября.

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