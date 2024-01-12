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СМИ: Израиль могли отстранить от ЧМ по хоккею из-за личной мести Путина
12.01.2024 10:30 Алина Груднева

СМИ: Израиль могли отстранить от ЧМ по хоккею из-за личной мести Путина

Сборную Израиля по хоккею могли отстранить от участия в Чемпионате мира из-за личной мести президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает немецкая газета BILD.

Уточняется, что в совет Международной федерации хоккея входит близкий друг Путина. Эксперты полагают, что отстранение Израиля могло было осуществлено из мести за то, что россиян не допустили к соревнованиям из-за войны в Украине.

Как сообщалось ранее, глава Олимпийского комитета Израиля Яэль Арад пообещала оспорить это "зловонное антисемитское решение".

В IIHF свое решение отстранить израильтян от участия в ЧМ объяснили тем, что не хотят подвергать других участников "опасности".

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