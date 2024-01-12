



СМИ: Израиль могли отстранить от ЧМ по хоккею из-за личной мести Путина

Сборную Израиля по хоккею могли отстранить от участия в Чемпионате мира из-за личной мести президента России Владимира Путина.



Об этом сообщает немецкая газета BILD.



Уточняется, что в совет Международной федерации хоккея входит близкий друг Путина. Эксперты полагают, что отстранение Израиля могло было осуществлено из мести за то, что россиян не допустили к соревнованиям из-за войны в Украине.



Как сообщалось ранее, глава Олимпийского комитета Израиля Яэль Арад пообещала оспорить это "зловонное антисемитское решение".



В IIHF свое решение отстранить израильтян от участия в ЧМ объяснили тем, что не хотят подвергать других участников "опасности".