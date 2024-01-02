



Самая быстрая: Британка прошла Антарктиду на лыжах чуть более чем за месяц

Медицинский офицер британской армии Харприт Чанди признана самой быстрой женщиной в мире, которая прошла Антарктиду в одиночестве на лыжах за 31 день 13 часов и 19 минут.



По данным газеты The Guardian, это ее третий мировой рекорд по трекингу на этой местности.



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"Я устала, но так рада, что сделала это. Антарктида - удивительное место, и находиться здесь является абсолютной привилегией. Это место, к которому вы относитесь с уважением и надеетесь, что оно позволит вам безопасно пройти", - прокомментировала она.



Таким образом, она побила предыдущий рекорд, который принадлежал канадке Кэролайн Коте. Чанди прошла на один день, 14 часов и 34 минуты быстрее. После проверки, британка может попасть в Книгу рекордов Гиннеса.