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Разозлился, как и Пике: Левандовски может грозить дисквалификация на три матча
10.11.2022 01:22 Алина Груднева

Разозлился, как и Пике: Левандовски может грозить дисквалификация на три матча

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовски, как и его коллега Пике, получил красную карточку во время матча с "Осасуной".

 
Об этом сообщает Cadena Ser.
 
Левандовски устранили с поля еще в первом тайме. Из-за двух желтых карточек поляк начал ругаться с арбитром прямо на поле и сделал красноречивый жест, означающий презрение - дважды приложил палец к носу и указал на рефери. 
 
Теперь специальная комиссия рассмотрит поведение поляка. Ему может грозить дисквалификация на три матча.
 
В том же поединке красную карточку получил Жерар Пике, обматеривший рефери в последнем матче в своей карьере.

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