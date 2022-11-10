



Разозлился, как и Пике: Левандовски может грозить дисквалификация на три матча

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовски, как и его коллега Пике, получил красную карточку во время матча с "Осасуной".

Об этом сообщает Cadena Ser.

Левандовски устранили с поля еще в первом тайме. Из-за двух желтых карточек поляк начал ругаться с арбитром прямо на поле и сделал красноречивый жест, означающий презрение - дважды приложил палец к носу и указал на рефери.

Теперь специальная комиссия рассмотрит поведение поляка. Ему может грозить дисквалификация на три матча.