



Президента ФК "Анкарагюджю" из высшей лиги отстранили от футбола пожизненно

Бывший президент турецкого футбольного клуба высшей лиги "Анкарагюджю" Фарук Коджу отстранен от футбола после нападения на рефери пожизненно. Это решение приняла Федерация футбола Турции.



Когда объявили ничью между Анкарагюджю и Ризеспором в понедельник вечером Коджа выбежал на поле и ударил арбитра Халила Умута Мелера кулаком в лицо.



Дисциплинарная комиссия турецкого профессионального футбола обязала "Анкарагюджю" провести пять домашних матчей без болельщиков и оштрафовала клуб на 2 000 000 турецких лир (примерно 69 000 долларов США).



"Фарук Коджа сказал мне и другим чиновникам: "Я прикончу вас". Обращаясь ко мне, он сказал: "Я тебя убью", - рассказал Меллер агентству Anadolu.



