Один из клубов АПЛ проявил интерес к Роналду

Один из клубов Английской Премьер-лиги может подписать португальского форварда Криштиану Роналду, который находится в конфликте со своим нынешним клубом "Манчестер Юнайтед".



Как сообщает журналист Sunday World Кевин Палмер, клуб "Челси" может подписать Роналду. По информации журналиста, в этом заинтересованы владельцы клуба.



В то же время неизвестно, что об этом думает главный тренер "Челси" Грэм Поттер.





