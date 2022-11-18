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После скандального интервью Роналду: Манчестер Юнайтед "принял меры"
18.11.2022 15:31 Ольга Белозерова

После скандального интервью Роналду: Манчестер Юнайтед "принял меры"

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сделал заявление после скандального интервью, которое Криштиану Роналду дал журналисту Пирсу Моргану.

В интервью футболист раскритиковал клуб и его руководство, а также прямо заявил, что не уважает тренера Эрика Тен Хага. 

"Манчестер Юнайтед" предпринял соответствующие шаги в ответ на недавнее интервью СМИ Криштиану Роналду. Мы не будем делать дальнейших комментариев, пока этот процесс не завершится" - говорится в заявлении клуба.

Какие шаги были предприняты, не уточняется.

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