



После скандального интервью Роналду: Манчестер Юнайтед "принял меры"

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сделал заявление после скандального интервью, которое Криштиану Роналду дал журналисту Пирсу Моргану.



В интервью футболист раскритиковал клуб и его руководство, а также прямо заявил, что не уважает тренера Эрика Тен Хага.



"Манчестер Юнайтед" предпринял соответствующие шаги в ответ на недавнее интервью СМИ Криштиану Роналду. Мы не будем делать дальнейших комментариев, пока этот процесс не завершится" - говорится в заявлении клуба.



Какие шаги были предприняты, не уточняется.