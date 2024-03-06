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Главному тренеру "Реала" грозит до 4-х лет тюрьмы
06.03.2024 14:59 MIGnews.com

Главному тренеру "Реала" грозит до 4-х лет тюрьмы

Прокуроры Испании обвинили тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти в налоговых махинациях.

Они утверждают, что итальянец использовал подставные компании для сокрытия части своих доходов во время своего первого прихода в клуб Ла Лиги десять лет назад.

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Прокуроры обвиняют его в двух случаях налогового мошенничества, которое карается тюремным заключением сроком до четырех лет и девяти месяцев.

Они обвиняют тренера в мошенничестве на сумму в один миллион евро в 2014 и 2015 годах.

Прокуроры утверждают, что в указанный период Анчелотти задекларировал только доход, полученный от "Реала", и не задекларировал доходы от имиджевых прав.

Они обвиняют его в том, что он якобы создал "запутанную" систему подставных компаний, чтобы скрыть свои дополнительные доходы.
 

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