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Forbes: Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире
03.05.2023 18:49 Наталья Богинская

Forbes: Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире

Португальский нападающий Криштиану Роналду после перехода в футбольный клуб “Аль-Наср” из Саудовской Аравии стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире по версии Forbes.

Его заработок за год оценивают в $136 миллионов – это рекорд среди футболистов. Из этих денег $90 миллионов Роналду заработал вне поля благодаря деятельности в социальных сетях и на криптовалютной бирже Binance.

Фанатская база Криштиану Роналду в Facebook, Instagram и Twitter составляет 850 миллионов подписчиков. Она больше, чем у любого другого спортсмена мира, поэтому бренды предлагают Роналду щедрые контракты.

По данным CBS Sports, в "Аль-Насре" Роналду зарабатывает $75 миллионов в сезон и получает бонусы.

На втором месте среди самых высокооплачиваемых спортсменов оказался нападающий французского ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси с заработком $130 миллионов. В первую десятку также вошли футболист Килиан Мбаппе, баскетболист Леброн Джеймс, боксер Канело Альварес и другие.

В конце 2022 года Криштиану Роналду официально стал игроком футбольного клуба Аль-Наср из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с футбольным клубом “Манчестер Юнайтед” по взаимному согласию.

После этого Роналду установил два мировых рекорда: по количеству игр за национальную сборную и по количеству голов в официальных матчах национальных команд.

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