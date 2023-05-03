



Forbes: Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире

Португальский нападающий Криштиану Роналду после перехода в футбольный клуб “Аль-Наср” из Саудовской Аравии стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире по версии Forbes.



Его заработок за год оценивают в $136 миллионов – это рекорд среди футболистов. Из этих денег $90 миллионов Роналду заработал вне поля благодаря деятельности в социальных сетях и на криптовалютной бирже Binance.



Фанатская база Криштиану Роналду в Facebook, Instagram и Twitter составляет 850 миллионов подписчиков. Она больше, чем у любого другого спортсмена мира, поэтому бренды предлагают Роналду щедрые контракты.



По данным CBS Sports, в "Аль-Насре" Роналду зарабатывает $75 миллионов в сезон и получает бонусы.



На втором месте среди самых высокооплачиваемых спортсменов оказался нападающий французского ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси с заработком $130 миллионов. В первую десятку также вошли футболист Килиан Мбаппе, баскетболист Леброн Джеймс, боксер Канело Альварес и другие.



В конце 2022 года Криштиану Роналду официально стал игроком футбольного клуба Аль-Наср из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с футбольным клубом “Манчестер Юнайтед” по взаимному согласию.



После этого Роналду установил два мировых рекорда: по количеству игр за национальную сборную и по количеству голов в официальных матчах национальных команд.