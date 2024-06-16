



ЧЕ 2024: Итальянцы победили, но не убедили

Сборная Италии выиграла последний Чемпионат Европы, но после этого особо не радовала своих болельщиков. Главный провал - Италия не попала на финальный турнир Чемпионата Мира 2022. В команде не все спокойно и сегодня: проходит смена поколений, не все довольны назначением Спалетти на должность главного тренера.



Для Албании выступление в Германии - это уже победа. Попадание в одну группу с Испанией и Италией дает возможность команде попробовать показать себя и получить максимум удовольствия от игры. Кстати, 10 игроков основного состава сборной Албании играют в … Италии.



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Начало матча было захватывающим. Уже на 20 секунде итальянцы ошиблись и пропустили гол!!! К чести «голубых», они быстро пришли в себя, насели на ворота соперника и через пятнадцать минут уже вели в счете. Албанцы просто не успевали за быстрыми передвижениями соперника. Итальянцы получили полную свободу для своего «творчества» и с удовольствием этим воспользовались. Это больше напоминало игру Барселоны. Однако, имея огромное преимущество во владении мячом, они так и не смогли изменить счет. Да, хорошо сыграл вратарь соперников, но в первую очередь итальянцы показали совершенно беззубую игру в атаке. На 90 минуте как раз албанцы могли уйти от поражения, но немного промахнулись. 2:1 победа итальянцев, которая оставила много вопросов по поводу их возможностей.

