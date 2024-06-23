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ЧЕ: принц Уильям приободрил сборную Англии на фоне разочаровывающего результата
23.06.2024 17:21 Алина Груднева

ЧЕ: принц Уильям приободрил сборную Англии на фоне разочаровывающего результата

Принц Уэльский Уильям обратился к сборной Англии после того, как команда сыграла с Данией со счетом 1:1 на чемпионате Европы.

По данным The Telegraf, наследник престола посетил раздевалку сразу после матча.

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"Это - не конец света", - сказал Уильям игрокам. 

По словам полузащитника Адама Уортона, просидевшего на скамье запасных, принц пытался держать футболистов в позитиве и пытался их приободрить.

"Мы думали, что по-прежнему лидируем в группе. Мы не проиграли, у нас была ничья, нам просто нужно подумать об игре, посмотреть, как мы можем стать лучше. Мы с нетерпением ждем следующей игры", – отметил Уортон.

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