



ЧЕ 2024: Англия вымучила победу

Сборная Англии является фаворитом любого турнира, но всегда ей чего-то не хватает, чтобы завоевать титул.



Первыми поверили в эту «мантру» игроки сербской сборной. С самого начала матча они ушли в глухую оборону. Для Сербии - это худшая тактика: тяжеловесная защита просто не успевала за быстрыми атаками соперника.



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Англичане атаковали с флангов и мелким пасом создавали постоянное давление в штрафной сербов. К сожалению, быстро забив гол, англичане успокоились и не смогли до конца воспользоваться ошибками тренерского штаба сербов. После перерыва ситуация на поле изменилась.



Заиграла полузащита сборной Сербии, они стали прессинговать на половине поля англичан. И оказалось, что защита сборной Англии не самое сильное звено. Они запаниковали, стали допускать детские ошибки и просто играли на отбой. Даже болельщиков сборной Сербии на трибунах были громче английских. Казалось, вот-вот сербы сравняют счет.



Но не было остроты, изобретательности в их атаках. Соперник затеял замены, сбил темп и понемногу выровнял игру. В итоге, минимальная победа англичан и минимальная вероятность, что им по силам победить в этом Чемпионате Европы.