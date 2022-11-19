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Болельщики на ЧМ-2022: футбол без пива - не футбол
19.11.2022 16:45 Алина Груднева

Болельщики на ЧМ-2022: футбол без пива - не футбол

Болельщики, прибывшие на чемпионат мира по футболу в Катар, возмущены тем, что власти запретили продавать алкогольные напитки на стадионе.

 
Об этом сообщает Israel Hayom.
 
Официальная группа болельщиков в Англии выступила против запрета на продажу пива.
 
"Футбол без пива — не футбол. Даже в третьем дивизионе Германии можно наслаждаться игрой с пивом. Это ненормально", - возмутился Даниэль Швастка из Дюссельдорфа.
 
"В такую ​​жару нам нужно пиво. Но придется обходиться водой", - добавил Стив Мифсуд из Сиднея.
 
Однако некоторые футбольные фанаты встали на защиту властей Катара.

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