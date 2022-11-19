



Болельщики на ЧМ-2022: футбол без пива - не футбол

Болельщики, прибывшие на чемпионат мира по футболу в Катар, возмущены тем, что власти запретили продавать алкогольные напитки на стадионе.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Официальная группа болельщиков в Англии выступила против запрета на продажу пива.

"Футбол без пива — не футбол. Даже в третьем дивизионе Германии можно наслаждаться игрой с пивом. Это ненормально", - возмутился Даниэль Швастка из Дюссельдорфа.

"В такую ​​жару нам нужно пиво. Но придется обходиться водой", - добавил Стив Мифсуд из Сиднея.

Однако некоторые футбольные фанаты встали на защиту властей Катара.