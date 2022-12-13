



Аргентина разгромила Хорватию и стала первым финалистом ЧМ-2022

Во вторник, 13 декабря, в полуфинале чемпионата мира по футболу сборная Аргентины разгромила сборную Хорватии. Об этом сообщает Международная федерация футбола.



Матч проходил на стадионе в катарском городе Лусаил.



В первом тайме дважды отличились аргентинцы: Лионель Месси – на 34-й минуте (с пенальти), Хулиан Альварес – на 39-й.



В промежутке времени между этими голами судья показал красную карточку тренеру хорватской сборной Марио Манджукичу.



На 69-й минуте Альварес довел счет до разгромного.



Больше забитых мячей не было.



Итоговый результат поединка – 3:0 в пользу сборной Аргентины. Она вышла в финал.



Сборная Хорватии сыграет в матче за третье место.



Второй полуфинал чемпионата мира по футболу 2022 назначен на 14 декабря, в нем сыграют сборные Марокко и Франции.



Напомним, финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является Франция.