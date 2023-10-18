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Журналист Охед Хемо: я - жертва ядовитой машины пропаганды
18.10.2023 12:02 Аркадий Бочаровский

Журналист Охед Хемо: я - жертва ядовитой машины пропаганды

Репортер 12-го канала по палестинским делам Охад Хемо, в прямом эфире вечернего новостного выпуска немедленно после появления палестинских пропагандистских сообщения  рассказал об "израильской бомбардировке больницы в Газе".

После поднявшегося в сети и СМИ шума Хемо чувствует себя жертвой.

Хемо пишет: “Еще раз яркий пример троллинга пропагандистской машины. Я ни разу не сказал, что это была израильская бомбардировка. Я сказал, что так утверждает ХАМАС и что он использует эти изображения для экспорта своего нарратива. Полноценная ядовитая машина”.

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