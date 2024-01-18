Новости » Политика
Зеленский - Трампу: сначала думай, потом говори
18.01.2024 05:30 Алина Груднева

Зеленский - Трампу: сначала думай, потом говори

Президент Украины Владимир Зеленский резко ответил кандидату в президенты США Дональду Трампу, который пообещал "быстро положить конец войне".

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам Всемирного экономического форума в Давосе.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Он решил, что если не замораживать конфликт, если позволить Путину зайти полностью в Украину, то тогда он остановится. Этого не будет. Путин не остановится", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, Европа лишится мощнейшей армии на континенте, если победит в этой войне РФ.

"Скажу так, как мне отец говорил: "Сначала подумай - потом говори", - посоветовал Трампу Зеленский.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы