



Зеленский - Трампу: сначала думай, потом говори

Президент Украины Владимир Зеленский резко ответил кандидату в президенты США Дональду Трампу, который пообещал "быстро положить конец войне".



Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам Всемирного экономического форума в Давосе.



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"Он решил, что если не замораживать конфликт, если позволить Путину зайти полностью в Украину, то тогда он остановится. Этого не будет. Путин не остановится", - подчеркнул он.



По словам Зеленского, Европа лишится мощнейшей армии на континенте, если победит в этой войне РФ.



"Скажу так, как мне отец говорил: "Сначала подумай - потом говори", - посоветовал Трампу Зеленский.