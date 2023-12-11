



Зеленский: РФ причастна практически ко всем мировым конфликтам

Россия причастна ко всем мировым военным конфликтам, в том числе, и к ситуации в Латинской Америке.



Такое заявление в интервью латиноамериканским журналистам сделал президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Буэнос-Айрес.



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Он подчеркнул, что прямо или косвенно, но Россия всегда прикладывает руку к конфликтам. Зеленский также выразил заинтересованность в том, чтобы Аргентина сыграла одну из ключевых ролей в его Формуле мира.



"Я очень заинтересован в объединении Латинской Америки вокруг Украины. Для нас это объединение вокруг правды. Я заинтересован в саммите Украина - Латинская Америка. И здесь я хотел бы, чтобы Хавьер Милей также нам помог в активизации и организации такой платформы", - отметил он.



Зеленский пояснил, что обе страны могут объединиться в таких вопросах, как сфера безопасности, диджитализация, энергетика и товарооборот.