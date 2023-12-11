



Зеленский: Путину мир не нужен, войну ему никто не простит

Президенту России Владимиру Путину не нужен мир в Украине, потому вести с ним переговоры или идти на компромиссы бессмысленно.



Такое заявление в интервью латиноамериканским журналистам сделал президент Украины Владимир Зеленский,



"Прежде всего, ему мир не нужен. Когда мы хотим решить какую-то проблему, мы должны понять, что это нужно всем сторонам. Мы хотим закончить войну. Но как я могу договариваться с Путиным? Давайте на секунду забудем, что он убийца. Я могу договариваться с ним о людях, которые находятся в каких-то городках-поселках, которых оккупировали, которые там живут. И тут садятся два человека или две команды и говорят: пусть они будут твоими. Кто мы такие?", - отметил он.



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По словам Зеленского, Путин не заинтересован ни в каком диалоге, и более того, он не намерен отзывать свои войска. Украинский лидер добавил, что его страна не простит РФ полномасштабную войну.



"Никто не хочет прощать Россию. Никто им не простит. И безусловно - они не смогут оккупировать Украину, потому что их будут ежедневно поджигать в наших домах, если они зайдут туда, оккупируют и будут жить. Безусловно - это момент невозврата, потому что они убили столько людей, и в каждой семье у нас есть какие-то потери", - добавил Зеленский.