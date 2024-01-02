



Зеленский: Путин - животное, он съест вас на ужин

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу РФ Владимира Путина животным.



Соответствующее заявление он сделал в интервью газете The Economist.



На фоне массированных обстрелов Украины, он вновь призвал Запад продолжить оказывать необходимую стране помощь.



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"Давая нам деньги или оружие, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших", - сказал он.



По словам Зеленского, если РФ позволяет себе забирать украинских детей, то сделает это с детьми в других странах, а если Украина проиграет, то Путин приблизит свою войну к Западу.



"Путин чувствует слабость, как животное, потому что он - животное. Он чувствует кровь, он чувствует свою силу. И он съест вас на ужин со всем вашим ЕС, НАТО, свободой и демократией", - предупредил он.