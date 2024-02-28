



Зеленский отреагировал на инициативу Макрона отправить в Украину войска

Президент Украины Владимир Зеленский "с радостью ответит" на все вопросы относительно отправления в Украину войск западных стран, но только после личного обсуждения этой темы с французским коллегой Эммануэлем Макроном – сейчас он не знает всех деталей этого вопроса.



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Так глава украинского государства ответил на просьбу прокомментировать заявление президента Франции о возможности отправки войск в Украину.



"Я не был на том саммите (в Париже – ред.). Он (президент Франции Эммануэль Макрон – ред.) сказал, что поговорит об определенных новых идеях, каким образом усилить Украину. И он сказал, что поделится со мной информацией, когда прибудет в Украину. А будет он здесь в середине марта", – сообщил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой.



Президент Украины подчеркнул, что с радостью ответит на подобные вопросы, но только когда лично обсудит эту тему с Макроном. Ведь тогда он будет "глубоко в деталях".



"Но самое важное, что нужно понять, когда мы делимся разными инициативами, то все они как 1-й, 2-й, 3-й, 4-й шаг. А первый шаг – это защитить и остаться сильными. Это важно. Потому что сейчас у нас есть вопросы о пакетах помощи с нашими европейскими партнерами и США", – заявил президент Зеленский.



Как сообщал Mignews.ua, 26 февраля на рабочей встрече в Париже с участием около 20 европейских лидеров президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Однако ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, США, Германии, Чехии, Болгарии, Испании и Италии.