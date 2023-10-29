



Зеленский о хаосе в Махачкале: укоренившаяся в РФ культура ненависти

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал антисемитский хаос в Махачкале, где разъяренные дагестанцы устроили беспорядки в поисках евреев для линча.



"Ужасающие видео из Махачкалы, где разъяренная толпа ворвалась в аэропорт в поисках граждан Израиля, летевших из Тель-Авива. Это не редкий случай в

Махачкале, а скорее, часть массово распространенной в России культуры ненависти к другим народам, пропагандируемая государственным телевидением, экспертами и властью", - сказал Зеленский.



По его словам, за последний год глава МИД РФ Сергей Лавров позволил себе ряд антисемитских высказываний, а Владимир Путин также использовал антисемитские оскорбления.



"Для российских пропагандистов на официальном телевидении риторика ненависти является обычным делом. Даже нынешняя эскалация на Ближнем Востоке повлекла за собой антисемитские заявления российских идеологов. Российский антисемитизм и ненависть к другим народам носят системный и глубоко укоренившийся характер. Ненависть – это то, что движет агрессией и террором. Мы все должны работать вместе, чтобы противостоять ненависти", - добавил украинский лидер.