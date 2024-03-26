



Заявления Путина по теракту и Украине шокировали даже европейских праворадикалов

Попытка президента Российской Федерации Владимира Путина обвинить Украину в теракте под Москвой вызвала шок даже среди европейских крайне правых политиков. Об этом заявила глава подкомитета Европейского парламента по безопасности и обороне Натали Луазо на брифинге в Киеве во вторник, 26 марта.



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По ее словам, в Европе известно о том, что глава Кремля вложил "огромные средства" в поддержку крайне правых партий по всему Европейскому Союзу с целью получить "доверенных лиц и полезных идиотов", которые распространяют его пропаганду.



"Мы – демократическое общество, поэтому цензуры как таковой нет, но государства-члены все чаще и чаще разоблачают реалии иностранного вмешательства", – добавила европейский депутат, напомнив, что недавний теракт в торговом центре "Крокус Сити холл" под Москвой был "осуществлен террористами ИГИЛ, но Путин немедленно обвинил Украину".



"Для западноевропейского общества, даже для крайне правых политиков, стало шоком увидеть российского президента, который игнорирует реальность и предпочитает указывать на обычного для него виновника – Украину", – отметила Луазо.



Как известно, праворадикалы в Евросоюзе часто активно выступают против помощи Украине в войне с Россией и продолжают попытки наладить отношения с Кремлем.