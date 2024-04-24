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Заместителя Шойгу отправили в СИЗО
24.04.2024 18:45 Алина Груднева

Заместителя Шойгу отправили в СИЗО

В среду, 24 апреля, заместителя министра обороны России Тимура Иванова отправили в СИЗО по делу о получении взятки в особо крупных размерах.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции города Москва.

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По версии следствия, заместитель Шойгу вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения финансовой выгоды во время проведения подрядных и субподрядных работ, курируя вопросы строительства и капитального ремонта объектов МО РФ.

Второй фигурант по делу, Сергей Бородин, который является другом Иванова, тоже отправлен в СИЗО по такому же обвинению.

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