



Заместитель Бахарав-Миара: никто не ожидал, что речь идет больше чем о прослушке



Заместитель Бахарав-Миара: никто не знал что средства прослушки были чем-то большим



Заместитель юридического советника правительства, адвокат Амит Марари на слушаниях в комитете Кнессета по законности о применении программ Pegasus против граждан Израиля признала “ошибки и недочеты”.



"Провал был обнаружен, уроки должны быть извлечены", - подтвердил Марари. "Это системный сбой, и многие уроки должны быть усвоены. Никто не предполагал, что используется система с проблематичными возможностями. Оружие может стрелять с самых разных направлений. Никто не предполагал, что средства прослушки делают что-то, что не является прослушкой, до разоблачения в "Калькалисте", которое нам все раскрыло".



Депутаты спросили Марари, использовался ли материал в разведывательных целях, после того как полиция в отчете отрицала, что извлеченный материал использовался в качестве следственного материала. В отчете комитета по этому вопросу говорится следующее: "Группа не пришла к четким выводам относительно просмотра полученных материалов, и не было установлено, что существуют процедуры, которые конкретно касаются этого вопроса". Марари ответила по этому вопросу: "Мы не говорим, что утечки информации не было. Мы говорим, что то, что мы проверили из выборки (25 дел), мы не обнаружили. Пусть кто хочет, тот и проверяет".

