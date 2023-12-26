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Япония планирует поставлять 155-мм снаряды в Великобританию
26.12.2023 16:37 MIGnews.com

Япония планирует поставлять 155-мм снаряды в Великобританию

Правительство Японии планирует поставить 155-миллиметровые артиллерийские снаряды в Великобританию. Эта инициатива является частью экспортных требований Японии и укрепляет сотрудничество в оборонном секторе. Эта поставка снарядов может стать косвенной помощью Украине.

Согласно сообщению газеты Financial Times, японское правительство приняло решение о поставке 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в Великобританию. Важно отметить, что данная поставка соответствует принятым в 2014 году условиям экспорта Японии "Три принципа", которые служат основой для экспорта оружия.

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Стоит отметить, что сотрудничество между Японией и Великобританией выходит за рамки их интересов. Обе страны разделяют общую цель - помочь Украине, предоставив ей оружие и боеприпасы. В результате Япония намерена поставлять свои артиллерийские боеприпасы в Великобританию, которая затем передаст их Украине.
 

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