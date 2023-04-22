



Япония готовится сбить северокорейский спутник-шпион

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада отдал приказ силам самообороны страны подготовиться к сбитию северокорейского спутника-шпиона, если он упадет на территорию Японии, сообщило в субботу информационное агентство Kyodo со ссылкой по крайней мере на один неназванный источник, связанный с правительством. Ожидается, что Хамада отдаст приказ в субботу.



Хамада приказал Силам самообороны провести необходимые приготовления, поскольку он потенциально может "приказать уничтожить баллистические ракеты", говорится в заявлении министерства обороны.



Войска готовятся отправиться в южную префектуру Окинава, чтобы "свести к минимуму ущерб в случае падения баллистической ракеты".



Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что подготовка к запланированному запуску первого в стране спутника -шпиона должна продолжаться для противодействия предполагаемым угрозам со стороны США и Южной Кореи, сообщили государственные СМИ в среду.



