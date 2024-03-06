



Взрыв прогремел рядом с американским судном у берегов Йемена

Британская охранная фирма Ambrey сообщила о взрыве вблизи грузового судна под флагом Барбадоса, принадлежащего США, недалеко от порта Аден на юге Йемена.



Судно, находящееся примерно в 57 морских милях к юго-западу от Адена, было вызвано неким объектом, объявившим себя "ВМС Йемена", и получило приказ изменить курс, сообщает Ambrey.



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Британское агентство по безопасности на море UKMTO также сообщает об "атаке" к юго-западу от Адена, не уточняя подробностей.

