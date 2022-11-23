



Высший суд Британии не позволил Шотландии объявить референдум о независимости

Высший суд Великобритании не признал право законодательного собрания Шотландии самостоятельно объявить второй референдум по выходу из состава Соединенного Королевства, сообщает Sky News.



Изучив около 8000 страниц изложенных аргументов, судьи единогласно решили, что парламент Шотландии не может организовывать второй референдум о независимости.



Решение суда имеет большое значение, поскольку от него зависит, как первый министр Шотландии Никола Стерджен сможет реализовать свои намерения без жесткого конфликта с Лондоном.



Лорд Рид, президент Суда, отметил, что акт об учреждении парламента Шотландии предусматривает, что его полномочия ограничены, в частности, парламент Шотландии не может выступать с законодательными инициативами в вопросах, которые являются исключительной компетенцией парламента Соединенного Королевства в Вестминстере.



“Эти исключительные вопросы включают фундаментальные аспекты Конституции Соединенного Королевства, в том числе союза Шотландии и Британии”, – аргументировал судья. “Соответственно, при отсутствии каких-либо изменений в определение понятия зарезервированных вопросов парламент Шотландии не имеет полномочий выступать с инициативой референдума о независимости Шотландии”



Напомним, в июне Никола Стерджен заявила о намерении провести второй референдум о выходе Шотландии из состава Соединенного Королевства 19 октября 2023 года.



После избрания Риши Сунака премьером Великобритании Стерджен призвала к досрочным выборам и вновь повторила, что Шотландия должна стать независимой.