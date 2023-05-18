



Выборы в Турции: Стратегии Эрдогана и Кылычдароглу во втором туре

Перед вторым туром президентских выборов в Турции действующий президент Эрдоган посетит зону землетрясения и сконцентрируется на телевизионных программах, кандидат от оппозиции Кылычдароглу будет больше работать на местах. Об этом сообщает TRT Haber.



"Президент Эрдоган, как ожидается, на выходных перед выборами совершит серию визитов в зону землетрясения, также планирует выехать на места и провести митинги в некоторых провинциях", – сообщает телеканал.



Также провластная партия планирует провести предвыборные мероприятия в Анкаре, Стамбуле и Измире. Президент Эрдоган будет акцентировать внимание на “стабильности и целостности” в дискурсах ко второму туру, объясняя, что система не должна блокироваться в новый период, при условии получения провластным Народным альянсом большинства в парламенте.



Соперник действующего президента, кандидат от оппозиционного Национального альянса Кемаль Кылычдароглу примет участие в выборах, делая акцент на борьбе с терроризмом.



“Преимущество отдадут местам стратегического значения. Также планируется визит Кылычдароглу в зону землетрясения”, – анонсирует телеканал.

Второй тур выборов президента Турции состоится 28 мая.