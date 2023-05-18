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Выборы в Турции: Стратегии Эрдогана и Кылычдароглу во втором туре
18.05.2023 16:10 Наталья Богинская

Выборы в Турции: Стратегии Эрдогана и Кылычдароглу во втором туре

Перед вторым туром президентских выборов в Турции действующий президент Эрдоган посетит зону землетрясения и сконцентрируется на телевизионных программах, кандидат от оппозиции Кылычдароглу будет больше работать на местах. Об этом сообщает TRT Haber.

"Президент Эрдоган, как ожидается, на выходных перед выборами совершит серию визитов в зону землетрясения, также планирует выехать на места и провести митинги в некоторых провинциях", – сообщает телеканал.

Также провластная партия планирует провести предвыборные мероприятия в Анкаре, Стамбуле и Измире. Президент Эрдоган будет акцентировать внимание на “стабильности и целостности” в дискурсах ко второму туру, объясняя, что система не должна блокироваться в новый период, при условии получения провластным Народным альянсом большинства в парламенте.

Соперник действующего президента, кандидат от оппозиционного Национального альянса Кемаль Кылычдароглу примет участие в выборах, делая акцент на борьбе с терроризмом.

“Преимущество отдадут местам стратегического значения. Также планируется визит Кылычдароглу в зону землетрясения”, – анонсирует телеканал.
Второй тур выборов президента Турции состоится 28 мая.

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